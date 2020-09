Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld - Diebstahl eines Pkw

Zwischen Montag, 21. September 2020, 21.00 Uhr und Dienstag, 22. September 2020, 17.00 Uhr kam es in der Handorfer Straße zum Diebstahl eines Pkw. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen grauen Seat Ibiza mit dem Kennzeichen LH-HK 299. Der Wagen war neben einem Mehrparteienhaus abgestellt. Er kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw mit einem Originalschlüssel gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 21. September 2020, 19.30 Uhr und Dienstag, 22. September 2020, 18.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen BMW 3er, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflicht mit drei schwer Verletzten

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es um 20.20 Uhr auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne befuhr mit ihren 19 und 20 Jahre alten Beifahrerinnen den Südring aus Richtung Dinklager Straße kommend. In einer Rechtskurve kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf ihrer Fahrbahn entgegen, sodass sie ein Ausweichmanöver einleiten musste. Hierdurch kam sie von der Straße ab und in einem Graben auf dem Dach zum Stehen. Alle drei Frauen wurden schwer verletzt und durch Rettungskräfte nach der ersten Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lohne mit 35 Einsatzkräften eingesetzt. Der Schaden am Pkw wird auf 15000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Hinweise zum Fahrzeug des Verursachers liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 4442-808460) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Montag, 21. September 2020, 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, eine Geldbörse aus einem Pkw. Das Fahrzeug war bei heruntergelassener Scheibe auf dem rückwärtig gelegenen Kundenparkplatz eines Geldinstitutes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

