Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Geseke (ots)

Am Mittwoch, um 14:55 Uhr, kam es an der Einmündung der Lohofer Straße auf die Störmeder Straße zu einem Unfall. Ein 63-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Fahrrad auf der Störmeder Straße stadtauswärts unterwegs. Dazu benutze er den Fußweg der linken Straßenseite. An der Einmündung kollidierte er mit einem Pkw, der aus der Lohofer Straße nach rechts abbog. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des roten Kleinwagens fuhr, ohne sich um den gestürzten Radler zu kümmern, einfach weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem roten Kleinwagen oder dem Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

