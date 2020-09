Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Niederbauer - Einbruch in Gartenlaube

Lippetal (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochnachmittag wurde an der Kesseler Mühle in eine Gartenhütte eingebrochen. Unbekannte Täter zogen die Eingangstür mit Gewalt auf. Sie entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge, eine Pumpe und einen Grill. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell