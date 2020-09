Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei in Pasewalk stellt am Wochenende zahlreiche Straftaten auf der Bundesautobahn 11 fest

Pasewalk (ots)

Bereits am Freitag überprüften die Beamten einen Opel mit deutschem Kennzeichen der Richtung Polen fuhr. Das Fahrzeug war durch das Land Berlin zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben, weil die erforderliche Haftpflichtversicherung fehlte. Einen anderen gültigen Versicherungsnachweis konnte der 33-jährige polnische Fahrzeugführer nicht vorweisen.

Auch ohne Versicherungsschutz war am Sonntag ein VW - Kleintransporter mit polnischer Zulassung unterwegs. Zwar legte der 59-jährige polnische Fahrer eine polnische Versicherungsbescheinigung vor, diese war jedoch abgelaufen. Eine Überprüfung bei den polnischen Kollegen bestätigte, dass kein Versicherungsschutz vorliegt. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Auslandsplichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Dreister war ein 30-jähriger polnischer Fahrzeugführer, der am Sonntag kontrolliert wurde. Er legte den Beamten einen totalgefälschten polnischen Führerschein vor. Eine Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Beschaffens von falschen amtlichen Ausweisen rechnen. Er durfte seine Reise zu Fuß fortsetzen.

