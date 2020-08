Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Erfolgreicher Einsatz für die Bundespolizei auf der BAB 11

Pasewalk (ots)

In den zurückliegenden drei Tagen hat die Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Verstärkung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt einen Einsatz zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durchgeführt. Dabei konnten die Bundespolizisten im Bereich der BAB 11 eine Vielzahl an Straftaten zur Anzeige bringen und Ordnungswidrigkeiten ahnden. Neben diversen Urkundenfälschungen und Straßenverkehrsdelikten gelang es den Beamten, eine Einschleusung aufzudecken. Bei der Kontrolle eines polnischen PKW stellten die Einsatzkräfte neben dem ukrainischen Fahrer eine russische Familie als Fahrzeuginsassen fest. Die Eltern konnten weder für sich noch ihre drei Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren die erforderlichen Dokumente die Einreise und Aufenthalt nach bzw. in Deutschland vorweisen. Sie wiesen sich lediglich mit polnischen Asylbescheinigungen aus. Gegen das Ehepaar wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Die Familie äußerte ein Asylbegehren und verließ die Dienststelle der Bundespolizei in Pasewalk nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Richtung der Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf/ Horst. Der 24-jährige Fahrer muss sich nun wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell