Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Graffiti-Sprüher vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg ist am Sonntagabend nach einem Zeugenhinweis die vorläufige Festnahme zweier mutmaßlicher Graffiti-Sprüher gelungen. Das zu Fuß flüchtende Duo konnte im Bereich des Schillergymnasiums gestellt werden. Ein weiterer Verdächtiger konnte mit seinem Mountainbike in Richtung Rammersweier entkommen. Er hatte lockige, seitlich abrasierte Haare, hatte ein südländisches Aussehen und war mit einem rot-weißen Pullover mit Dreiecksmuster bekleidet. Den beiden 16 und 17 Jahre alten Festgenommenen werden mehrere Schmierereien im Bereich des Josef-Kohler-Platzes sowie am Schillergymnasium vorgeworfen. Eine Zeugin verständigte gegen 21:45 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Jugendliche in flagranti bei ihren Aktivitäten beobachtete. Während der ältere bei seiner vorläufigen Festnahme versuchte, ein Tütchen Marihuana zu entsorgen und ihn diesbezüglich ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet, hat sich der jüngere ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingehandelt, nachdem er einen Polizisten in Gegenwart einer verständigten Angehörigen mit Schimpfworten übersäte. Die beiden alkoholisierten Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Wer Hinweise zu dem mit einem Mountainbike geflüchteten Komplizen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell