Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hinweise nach Einbruch erbeten

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in eine Bäckerei in der Eisenbahnstraße eingedrungen und haben hierbei einen fest verankerten Tresor erbeutet. Die Diebe haben zwischen 19 Uhr und 3:30 Uhr zunächst gewaltsam die Glasschiebetür der Filiale überwunden und anschließend zwei Metalltüren zu den Büros aufgehebelt. Aus dem Büro haben die Ganoven einen massiven Stahltresor gefüllt mit Tageseinnahmen aus der Bodenverankerung gerissen und den Geldschrank weggeschleift. Für den Abtransport dürfte ein Fahrzeug Verwendung gefunden haben. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl.

