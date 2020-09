Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit Radfahrer

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 07:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Kölner Ring/Hattroper Weg zu einem Unfall. Eine 27-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Hyundai auf dem Kölner Ring in Richtung Hammer Landstraße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts in den Hattroper Weg abzubiegen. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Soester der mit seinem Pedelec auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Hammer Landstraße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision bei der der Radfahrer leicht verletzt wurde. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. (lü)

