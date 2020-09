Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geschenkt bekommen

Soest (ots)

Am Dienstag, um 17:35 Uhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte zwei Männer beobachtet, die in der Brüderstraße offensichtlich Diebstähle begingen. Die zwei Männer steckten sich Waren von Auslagen vor Geschäften ein. Der Zeuge konnte die Beiden in Richtung Rathaus gehenden Männer recht gut beschreiben. Eine Streifenbesatzung traf kurz darauf zwei, bereits mehrfach polizeibekannte Männer, nahe des Marktplatzes an. Die Beschreibung des Zeugen passte genau auf die 34 und 42 Jahre alten Soester. Bei einer Durchsuchung der Taschen konnten die Beamten Waren vorfinden, die noch mit Sicherungsetiketten aus vier Geschäften versehen waren. "Die Sachen hat uns gerade ein flüchtig Bekannter bei unserem Einkaufsbummel geschenkt." versuchten die Beiden sich herauszureden. Wie der Bekannte heißt oder wie er aussah wussten die Zwei nicht mehr. Das offensichtliche Diebesgut, diverse Kleidungsstücke, eine Sonnenbrille und ein Badezusatz wurden sichergestellt. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen. (lü)

