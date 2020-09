Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Zigarettenautomat gesprengt

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zur Linkstraße. Hier hatten unbekannte Täter neben einer Gaststätte einen Zigarettenautomat gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat komplett auseinandergerissen. Ein dahinter stehender Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Die Täter sammelten das Bargeld und die Zigaretten ein und flüchteten unerkannt. Sach- und Beuteschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

