Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kind leicht touchiert

Geseke (ots)

Mit einer leichten Verletzung kam am Dienstag (15. September), gegen 7.40 Uhr, ein 12-jähriger Junge an der Erwitter Straße davon. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg der Erwitter Straße, als er im Bereich einer Querungshilfe plötzlich die Straße querte. Ein 43-jähriger Geseker befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Erwitter Straße in Richtung Paderborn. Da er kurz zuvor schon einige Kinder gesehen hatte, die die Straße gequert hatten, fuhr er besonders langsam, konnte jedoch aufgrund der plötzlichen Richtungsänderung des Jungen einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (reh)

