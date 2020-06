Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Sunthausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparkter VW beim Sunthauser See zerkratzt (22.06.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Unbekannter zerkratzte am gestrigen Sonntag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen grauen VW Golf Kombi, der in der Straße "Am Steigle" beim Sunthauser See stand. Während der Besitzer einen Spaziergang am See unternahm, zerkratzte ein Vandale die gesamte Fahrerseite des geparkten Autos. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

