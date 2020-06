Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken mit dem Auto unterwegs (21.06.2020)

Schonach (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein 30-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Hauptstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest und unterzogen den Fahrer einem Alkoholtest. Nachdem das Gerät einen Wert von über ein Promille anzeigte, ordneten die Polizisten bei ihm eine Blutentnahme an. Seinen Subaru musste er an der Kontrollstelle stehen lassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

