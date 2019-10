Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW in Neindorf entwendet

Wolfsburg (ots)

Ein grauer Audi A 6 wurde in der Nacht vom 04.10. auf den 05.10, zwischen 20.00 Uhr und 06.45 Uhr aus einem Carport entwendet. Der 55jährige Eigentümer weilt gerade im Urlaub und wurde von einer Nachbarin darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Audi nicht mehr im Carport steht. Wer Beobachtungen in der Straße Am Moosholz zur fraglichen Zeit gemacht hat, kann sich mit der Polizei Wolfsburg unter 05361-46460 in Verbindung setzen.

