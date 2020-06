Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/RW) Vandalen beschädigen Verkehrszeichen 20./21.6.20

Aichhalden (ots)

Vandalen haben am Wochenende mehrere Verkehrszeichen herausgerissen. Zudem haben sie zwei Sitzbänke umgeworfen und einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Vermutlich waren die noch Unbekannten in der Sulgener Straße vom Ortseingang in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

