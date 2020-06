Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen für den Schwarzwald-Baar-Kreis

Villingen-Schwenningen

Bad Dürrheim - Schüsse vom Balkon

Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim zu mehreren Schussabgaben auf einem Balkon. Aufgeschreckte Anwohner alarmierten die Polizei und konnten die betroffene Wohnung lokalisieren. Den anrückenden Polizeikräften gelang es, Kontakt zu den Wohnungsinhabern herzustellen und sie zum Verlassen der Wohnung aufzufordern. Nach Klärung der Situation wurde festgestellt, dass mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen wurde. Der Versucher wird aus diesem Grund zur Anzeige gebracht und kann mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Donaueschingen - Betrunkene Fahrzeugführerin kommt ins Schleudern

Am Samstagnachmittag geriet eine 53-jährige Fahrzeugführerin auf der A 864 zwischen dem Dreieck Bad Dürrheim in Fahrtrichtung Donaueschingen auf der linken Spur ins Schleudern und prallte während des Schleudervorgangs gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Pkw. Im Anschluss überschlug es den Pkw der Frau. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Zimmern ergaben, dass die Unfallverursacherin wohl unter Alkoholbeeinflussung stand, ein erster Test ergab einen Wert, welcher die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog. Die Polizei behielt den Führerschein der Fahrerin ein. Beim Unfall wurde diese zusätzlich durch den Überschlag leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 15 000.- EUR, während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderung, die Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

