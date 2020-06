Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeug landet in Wiese

Zeugenaufruf

Durchhausen, L 432 / K 5918 (ots)

Am Freitag gegen 14.10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Opel Insignia Kombi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die K 5918. An der Einmündung zur L 432, Richtung Durchhausen und Schura, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und schanzte über die Straße hinweg in eine ca. 1,5 Meter tiefer liegende Wiese. Dort kam das Fahrzeug nach ca. 80 Metern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nur aufgrund Zufalls kam es zu keiner Kollision mit anderen Fahrzeugen. Ein durchgeführter Alcomattest ergab einen Wert von 1 Promille beim Fahrer des Opel. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Das Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424/93180, sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Geschehens, vor allem den Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz, welcher hinter dem Opel herfuhr.

Schmid, PHK

