POL-KN: Pkw mit Motorschaden

Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer eine starke Rauchentwicklung auf der A 81 gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass auf Höhe Unterbaldingen in Fahrtrichtung Singen ein Pkw mit einem Motorschaden liegengeblieben war. Zusätzlich zur Rauchentwicklung waren Betriebsstoffe ausgetreten. Das fahrunfähige Fahrzeug konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr Tuningen in die Betriebsausfahrt "Salzlager" geschoben werden. Von dort aus konnte das Fahrzeug gefahrlos abgeschleppt werden.

