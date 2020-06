Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

RW) Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (19.06.2020)

Vöhringen (ots)

Unbekannte Täter lösten am heutigen Freitagvormittag im Zeitraum von 07.15 Uhr bis 09.00 Uhr auf dem Firmenparkplatz eines chemietechnischen Betriebs in der Robert-Bosch-Straße mehrere Radmuttern am vorderen linken Rad eines auf dem Parkplatz stehenden, silberfarben lackierten Mercedes-Benz A-Klasse mit Rottweiler Kennzeichen.

Der 37-jährige Geschädigte wurde nach seiner Wegfahrt von dem Betriebsparkplatz wegen ungewöhnlicher Fahrgeräusche seines Pkw auf ein mögliches technisches Problem aufmerksam. Als er das Kraftfahrzeug auf Mängel überprüfte, stellte er die beiden fehlenden Radmuttern fest. Da ihm das innerhalb der letzten Wochen schon einmal passierte, erstattete er eine Strafanzeige.

Personen, die der Polizei Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 0745492746 zu melden.

