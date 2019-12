Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.12.19, gegen 00.15 Uhr, kam es in der Rappenhalde zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Durch eine Bewohnerin konnten verdächtige Geräusche an einem Fenster wahrgenommen werden. Bei der genaueren Nachschau und nach dem Einschalten des Lichtes entdeckte sie zwei Personen, die durch den Garten flüchteten. An zwei Fenstern wurden dann Hebelspuren gefunden, die auf einen versuchten Einbruch schließen lassen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen, denen im genannten Bereich und Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

