Zwei junge Männer wurden Opfer eines Raubdelikts. Drei Täter hatten sie aufgefordert, Geld herauszugeben und anschließend mit Schlägen verletzt.

Am Mittwochmorgen, 25.12.2019, um 6.05 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf 110 die Meldung ein, dass in Waldkirch, Lange Straße Ecke Martkplatz, zwei Personen geschlagen worden seien. Kurz darauf traf die erste Polizeistreife am Tatort ein. Dort fanden die Beamten zwei 18-jährige Männer vor. Sie berichteten, von drei Tätern überfallen worden zu sein. Sie seien aufgefordert worden, Geld herauszugeben. Dann seien sie geschlagen worden. Nachdem die Täter keine Beute machen konnten, seien sie zu Fuß geflüchtet. Die Geschädigten hatten Verletzungen im Gesicht und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

In der Waldkircher Innenstadt fahndeten nach der Tat mehrere Polizeistreifen nach den flüchtigen Tätern. Innerhalb einer halben Stunde gelang es, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Es handelte sich um einen 19 Jahre alten Deutschen aus Waldkirch und seinen 17-jährigen Tatgenossen, ebenfalls Deutscher und in einer Schwarzwaldgemeinde wohnhaft. Beide Tatverdächtigen waren in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Weiterhin flüchtig ist der dritte Tatbeteiligte. Er wurde als circa 20 Jahre alter Mann beschrieben, soll eine graue Jacke getragen haben und sei "Leo" genannt worden.

Die Kripo Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Überfall am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 6 Uhr morgens, am Waldkircher Marktplatz beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem noch flüchtigen Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Emmendingen rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0).

