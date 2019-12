Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach, Innenstadt, Meeraner Platz Auto zerkratzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag wurde im Parkhaus am Meeraner Platz in Lörrach ein geparktes Auto mutwillig erheblich beschädigt.

Der Eigentümer hatte seinen VW Golf gegen 11.30 Uhr dort für die Dauer des Einkaufs auf der unteren Ebene abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 12.15 Uhr stellte er massive Kratzer auf beiden Seiten des Autos fest. Die Kratzer sind auffallend tief und reichen beidseits jeweils über die komplette Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden dürfte insgesamt bei ca. 3.000 Euro liegen.

Es erscheint als möglich, dass die Tat bemerkt wurde, da sich zur Tatzeit viele Menschen auf dem Parkplatz aufgehalten haben dürften, um ihre Einkäufe vor den Feiertagen zu erledigen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621-176-0 zu melden.

