Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Bücher in der Tiefgarage in Brand gesetzt - Feuerwehreinsatz - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.12.19, gegen 20.35 Uhr, wurde aus einem Treppenhaus der Tiefgarage am Kursaal, Rudolf-Eberle-Platz, eine Rauchentwicklung gemeldet. Durch Feuerwehr und Polizei konnten dann auf den Treppen mehrere angezündete Bücher gefunden und gelöscht werden. Sachschaden an dem Gebäude entstand nicht. Die Feuerwehr aus Bad Säckingen war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften am Brandort. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen, welche Hinweise auf den oder die möglichen Verursacher geben können.

