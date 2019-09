Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Zuwendung für verletzte Polizeibeamte - Übergabe am 10. September in Husum - Einladung an Medienvertreter

Husum/Bredstedt/Schleswig (ots)

Der Vorsitzende des Hilfs- und Unterstützungsfonds Klaus Schlie, Landtagspräsident, wird am Dienstag, 10. September 2019 um 14.00 Uhr in den Räumen des Polizeireviers Husum, 25813 Husum, Poggenburgstraße 9, Besprechungsraum, Dachgeschoss, Zuwendungen an zwei Polizeibeamte der Polizeidirektion Flensburg für Kur- und Betreuungsmaßnahmen übergeben. Die Beamten reisen jeweils mit ihren Familien in die Lüneburger Heide.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der als Anlage angefügten Pressemitteilung des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeamte und deren Familien in Not e. V.

Rückfragen und Anmeldungen für die Veranstaltung richten Sie bitte an Karl-Hermann Rehr unter der Telefonnummer 0173-2095139.

