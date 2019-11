Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien/Görwihl: Unfälle auf schneeglatten Straßen - überwiegend bleibt es bei Blechschäden - zwei Leichtverletzte auf der L 146

Freiburg (ots)

Der Wintereinbruch mit starken Schneefällen sorgte am Montagmorgen, 18.11.2019, im nördlichen Landkreis Waldshut für zahlreiche Verkehrsunfälle. In den allermeisten Fällen blieb es bei überschaubaren Blechschäden. Außer bei einem Verkehrsunfall auf der L 146 zwischen Menschenschwand und Äule wurden zwei Personen leicht verletzt. Hier waren gegen 08:25 Uhr zwei entgegenkommende Pkws miteinander kollidiert, weil eine 63 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten war. Die Frau und eine 54-jährige Mitfahrerin des anderen Pkws klagten über Schmerzen. Beide begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 10000 Euro. Ein Unfall auf der L 150 bei St.Blasien war auf abgefahrene Sommerreifen zurückzuführen, wie auch bei einem Verkehrsunfall im Wehratal nicht vorschriftsmäßige Reifen festgestellt wurden. Weitere Unfälle passierten in Bernau, Höchenschwand, mehrere rund um Görwihl und in Rickenbach. In all diesen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell