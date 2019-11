POL-FR: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Polizeipräsidium Freiburg

[Gemeinde Löffingen-Unadingen;]

Am 17.11.2019, gg. 11:21 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw die B31 vom Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Im zweispurigen Bereich, zwischen Unadingen und Löffingen, überholte der Fahrzeuglenker mehrere Pkw. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich abseits der Fahrbahn auf einem Acker zum Liegen. Der Fahrzeuglenker wurde mit leichten Verletzungen durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Freiw. Feuerwehr Löffingen war mit der Bergung des Verunfallten betraut.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

