Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Baden) Verkehrsunfall mit Verletzten (18.06.2020)

Stockach / Baden (ots)

Fünf verletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Schweingruben und Windegg ereignete.

Die 32-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Bundesstraße 14 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Stockach und erkannte beim Heranfahren an die Kreuzung der Bundesstraße 14 mit der von Raithaslach nach Hecheln führenden Gemeindeverbindungsstraße zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge an der Kreuzung wegen eines Linksabbiegers bereits angehalten hatten oder ihre Geschwindigkeit deutlich verringert hatten.

Die 32-Jährige wich zunächst nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs aus, wo ihr jedoch ein Pkw entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß mit diesem Pkw zu vermeiden, lenkte die 32-Jährige wieder nach rechts, wo sie mit dem vorausfahrenden Pkw und einem weiteren, bereits zum Stillstand gekommenen Fahrzeug kollidierte. Der bereits stehende Pkw wurde auf das davor bereits wartende Fahrzeug aufgeschoben.

Die Bundesstraße 14 musste bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Drei an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Die Verletzten wurden an der Unfallstelle durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell