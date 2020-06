Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman) Verkehrsunfallflucht (18.06.2020)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 09.00 bis 11.00 Uhr in der Kaiserpfalzstraße im Bereich der Einmündung der Seestraße in die Kaiserpfalzstraße auf dem Parkplatz bei einem sich dort befindlichen Café ereignete.

Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß in diesem Zeitraum vermutlich beim Einparken in eine Parkbucht gegen die vordere rechte Seite eines in den links daneben befindlichen Pkw-Stellplatz eingeparkten Ford C-Max mit Ludwigsburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu melden.

