Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen am Bodensee) Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse (05.06.2020)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Strafrechtliche Folgen zieht eine Meinungsverschiedenheit nach sich, die sich bereits am 05.06.2020 in einer Tankstelle in Ludwigshafen am Bodensee ereignete. Eine 52-jährige Kundin hatte den Verkaufsraum der Tankstelle ohne Mund- und Nasenschutz betreten und war durch das Verkaufspersonal darauf angesprochen worden, was zu der Auseinandersetzung führte. Die 52-Jährige fühlte sich im Recht, sie sei aus gesundheitlichen Gründen von der Tragepflicht in Verkaufsräumen befreit und habe eine Bescheinigung.

Die Bescheinigung, die letztlich Polizeibeamten des Polizeipostens Bodman-Ludwigshafen zur Vorlage kam, wurde durch einen im Bodenseekreis ansässigen Tierarzt ausgestellt. Nach Prüfung der rechtlichen Lage leitete der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen gegen den Tierarzt und gegen die 52-Jährige jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen der Ausstellung bzw. des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell