Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verlängerte Öffnungszeit eines Friseurgeschäftes (18.06.2020)

Trossingen (ots)

Verdächtig erschien einem Hinweisgeber am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr die Tatsache, dass ein in im Stadtgebiet ansässiges Friseurgeschäft noch geöffnet hatte. Bei der Überprüfung des Geschäftes durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen wurden der Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter angetroffen. Grund der verlängerten Öffnung des Geschäftes war die offensichtlich nicht gelungene Frisur einer Kundin innerhalb der regulären Geschäftszeit, was offensichtlich eine längere Nachsitzung des Friseurteams erforderte.

