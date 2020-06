Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht unter Medikamenteneinfluss einen Unfall (19.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein umgekipptes Auto und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der gegen 10 Uhr in der Eichendorffstraße verursacht wurde. Ein 67-jähriger Dacia-Fahrer befuhr die Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen eine Straßenlaterne prallte. Durch den Aufprall kippte sein Dacia Sandero auf die linke Seite. Dem Mann gelang es selbst, sich aus der misslichen Lage und seinem Auto zu befreien. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Die Polizei konnte ermitteln, dass der 67-Jährige direkt aus einer Klinik kam, wo er kurz zuvor verschiedene Medikamente verordnet bekommen und eingenommen hatte, die seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten. Ein Krankenwagen brachte den Mann wieder in eine Klinik. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung. Sein Auto wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.

