POL-KN: (Geisingen-Kirchen-Hausen) Pkw-Anhänger macht sich auf der Bundesautobahn selbständig (18.06.2020)

Ein offensichtlich nicht richtig an der Anhängerkupplung angebrachter Pkw-Anhänger war die Ursache eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesautobahn A81 unmittelbar nach der Anschlussstelle Geisingen auf der in Richtung Singen führenden Fahrbahn ereignete.

Die 28-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta beobachtete bei ihrer Fahrt auf der Bundesautobahn nach Passieren der über die Donautalstraße führenden Autobahnbrücke im Rückspiegel ihren Pkw-Anhänger, der sich von ihrem Pkw gelöst hatte, über den linken Fahrstreifen rollte und dort mit der Mittelleitplanke kollidierte.

Der 32-jährige Lenker eines mit höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen nachfolgenden Pkw vermochte der Gefahr nicht mehr auszuweichen und stieß nahezu ungebremst auf den dort zum Stillstand gekommenen Pkw-Anhänger.

An dem an dem Zusammenstoß beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Der Pkw-Anhänger und die darauf geladenen Camping- Utensilien wurden irreparabel zerstört. Der Anhänger mit Ladung musste von der Autobahn abtransportiert werden.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

