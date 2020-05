Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wem gehören die Fahrräder?

Bei einem amtsbekannten 32-Jährigen stellten die Ermittler der Osnabrücker Polizei vergangene Woche Montag (18.05.2020) mehrere gestohlene Fahrräder sicher. Die Beamten kamen dem Mann auf die Schliche, nachdem er im April in der Innenstadt ein Fahrrad entwendet und dieses im Internet zum Kauf angeboten hatte. In Begleitung der Polizisten ging die Eigentümerin des Rades zum Schein auf das Angebot ein. Neben dem Trekkingrad der Frau entdeckten die Beamten weitere Räder, die vermutlich ebenfalls gestohlen wurden. Wer Hinweise zur Herkunft dieser Fahrräder geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

