Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Ermittlungserfolg nach Pkw-Aufbrüchen - 18-Jähriger festgenommen

Bramsche (ots)

Die Bramscher Polizei konnte eine Serie von Pkw-Aufbrüchen aufklären und am späten Sonntagnachmittag einen 18-Jährigen festnehmen. Der in Bramsche wohnende Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen neun Autos im Ortsteil Hesepe aufgebrochen zu haben. Auf einem Grundstück in der Industriestraße machte er sich am Sonntag an einem VW Polo zu schaffen. Eine 52-jährige Hausbewohnerin wurde darauf aufmerksam, nachdem der Hund der Familie anschlug. Als die Frau nachschaute, überraschte sie den 18-Jährigen in dem Pkw. Er flüchtete, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und begab sich wiederum ins Innere des Kleinwagens. Die 52-Jährige kündigte an die Polizei zu rufen, woraufhin der junge Mann die Zeugin herumriss und leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Täter. Eine Streife bemerkte den Flüchtigen in unmittelbarer Tatortnähe und nahm den Mann fest. Strafverschärfend könnte sich auswirken, dass die Polizisten bei der Inaugenscheinnahme seines Rucksacks ein Messer feststellten. Auf Anordnung einer Richterin durchsuchten die Beamten am Sonntagabend die Wohnräume des 18-Jährigen. Dabei entdeckten die Polizisten Gegenstände, die weiteren Fahrzeugaufbrüchen zugeordnet werden konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann am Montag beim Amtsgericht Bersenbrück einem Haftrichter vorgeführt. Die Richterin erließ einen Haftbefehl. Die Ermittlungen der Bramscher Polizei dauern an.

