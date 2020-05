Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Dieseldiebstahl - Täter wurden vermutlich gestört

Badbergen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf einer Baustelle am Deich der Hase zu einem größeren Dieseldiebstahl. Aus mehreren Baumaschinen wurden einige hundert Liter Kraftstoff abzapft und entwendet. Aufgrund der vorgefundenen Umstände ist anzunehmen, dass die Täter bei ihrer Tat gestört wurden. Am Tatort wurden mehrere Kanister und weitere Utensilien zurückgelassen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht an der Baustelle entlanggekommen sind oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der näheren Umgebung beobachten konnten. Die Baustelle befindet sich am Stauwehr der Hase, etwa einen Kilometer südlich der Dinklager Straße, an der Straße Hasedeich.

