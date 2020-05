Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Container auf Tankstellengelände aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände der VFL-Fan-Tankstelle an der Bremer Straße einen größeren Metallcontainer aufgebrochen. Was und in welcher Menge die Täter dabei aus dem Behälter mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

