POL-OS: Bad Rothenfelde: Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeugen

Bad Rothenfelde (ots)

Unbekannte schlichen sich vermutlich in der Nacht zu Freitag auf das Betriebsgelände einer Klempnerei an der Alten Teichstraße, verschafften sich gewaltsam Zugang in drei abgestellte Firmenfahrzeuge und bedienten sich an den darin befindlichen Werkzeugen. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05421-921390.

