Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Weitere Aufbrüche in Hesepe

Bramsche (ots)

Neben dem bereits vermeldeten Pkw-Aufbruch in der Von-Kleist-Straße kam es in der Nacht zu Freitag in Hesepe noch zu drei gleichgelagerten Taten. Auch diesen Fällen wurden die Heckscheiben zerstört und in der Folge die Innenräume der Autos durchsucht. Tatbetroffen waren dabei ein schwarzer Skoda Karoq in der Johannesstraße, ein grauer Toyota Yaris in der Lisztstraße und ein schwarzer Citroen C2 in der Fritz-Erler-Straße. Lediglich im Fall des Citroen machte der Täter Beute und nahm ein Ladekabel für ein iPhone sowie drei Euro Bargeld mit. Wer in der betreffenden Nacht in Hesepe verdächtige Personen bemerkt hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei. Telefon: 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

risPolizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell