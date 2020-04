Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim/SBK - Fahrstufe verwechselt - 25.000 EUR Schaden

Bad Dürrheim/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachstanden in Höhe von 25.000 EUR ist am Samstag gegen 10.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim entstanden. Eine 80-jährige Pkw-Lenkerin hatte ihren Kleinwagen vor einem Garten- und Kleintiermarkt geparkt. Beim Wegfahren verwechselte die Fahrerin die Fahrstufe, was dazu führte, dass sie mit ihrem Pkw vorwärts durch die Schaufensterscheibe in den Markt krachte. Am Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. An der Schaufensterscheibe, die durch den Unfall zu Bruch ging, entstand ein erheblicher Schaden von 15.000 EUR (AM).

