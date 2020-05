Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Unfallflucht an der Bremer Straße

Ostercappeln (ots)

Bereits am frühen Montagmorgen kam es an der Bremer Straße (Abschnitt zwischen Hitzhauser Straße und Alte Poststraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug war zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr in Richtung Leckermühle unterwegs und streifte einen am Straßenrand geparkten grauen VW Caddy. Der Verursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell