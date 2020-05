Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Belm - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Osnabrück/Belm (ots)

Ein unbekannter Autofahrer war vergangene Woche Samstag (16.05.2020), zwischen 09.20 und 09.35 Uhr, auf der Bremer Straße in Richtung Belm unterwegs und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Zeugen informierten die Polizei und gaben an, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholte. Der Unbekannte fuhr einen silberfarbenen Mercedes, an dem Osnabrücker Kennzeichen (OS-) angebracht waren. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, oder durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurde, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell