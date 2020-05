POL-OS: Georgsmarienhütte - Schmuckeigentümer gesucht (FOTO!)

Polizeiinspektion Osnabrück

Eine 46 Jahre alte Frau erschien am Nachmittag des 1.Mai auf der Wache der Polizei Georgsmarienhütte und händigte den Beamten zufällig aufgefundenen Schmuck aus. Diesen hätte sie unmittelbar zuvor in einem Waldstück an der Straße Osterberg entdeckt. Bei den Schmuckstücken dürfte es sich um Diebesgut handeln, der bislang noch keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Die Ermittler der Polizei Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

