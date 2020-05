Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pkw-Aufbrecher flüchtete

Bramsche (ots)

Am frühen Freitagmorgen brach ein Unbekannter im Stadtteil Hesepe ein Auto auf und flüchtete danach. Ein Anwohner der Von-Kleist-Straße wurde gegen 4 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und schaute daraufhin aus dem Fenster. Wenig später sah der Zeuge eine Person von einem geparkten VW T-Roc weglaufen. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte offenbar die Heckscheibe des Autos eingeschlagen, war dann ins Innere geklettert und hatte das Handschuhfach durchsucht. Die Person war um die 175cm groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose und hatte eine orangefarbene Warnweste in der Hand. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bramsche entgegen. Telefon: 05461/915300.

