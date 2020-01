Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Falsche Bereifung führt zu Folgeunfall

Zwei Unfälle beschäftigten am Dienstag die Polizei in Königsbronn.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW einen Verbindungsweg in Richtung Landesstraße 1123. Er kam aus Richtung Königsbronn-Waldsiedlung. Er bog nach links in Richtung Zang ab. Von links kam eine 29-Jährige mit ihrem VW Klein Lkw. Sie hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen. Polizisten regelten den Verkehr. Ein 39-Jähriger kam gegen 15 Uhr mit seinem Suzuki aus Richtung Waldsiedlung und hielt an. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Ford dahinter. Auf schneebedeckter Fahrbahn konnte sie mit ihrem noch mit Sommerreifen ausgerüsteten Fahrzeug nicht mehr halten. Sie fuhr dem Suzuki von hinten auf. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Gerade zur kalten Jahreszeit ist eine witterungsangepasste Fahrweise entscheidend. Jeder Fahrzeugführer sollte darauf achten, die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht zu überschreiten. Bei entsprechenden Wetterbedingungen wie Schnee, Nebel oder Regen kann es notwendig sein, die Geschwindigkeit deutlich nach unten zu korrigieren, um sicher ans Ziel zu kommen. Auch ist auf die richtige Bereifung zu achten. Fachleute empfehlen für Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimeter.

