Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin übesehen

Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Mercedes in der Walfischgasse. Er fuhr Schrittgeschwindigkeit und suchte einen Parkplatz. In einem unachtsamen Moment übersah er eine 79-jährige Fußgängerin. Bei der leichten Kollision stürzte die Frau auf die Straße. Rettungskräfte brachten sie mit Verdach auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

