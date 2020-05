Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Werkzeugdiebstahl bei Installationsfirma

Bad Rothenfelde (ots)

In Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen kam es an der Alten Teichstraße in Bad Rothenfelde zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheiben von drei Firmenfahrzeugen, alles VW Caddy, ein und entwendeten aus diesen Fahrzeugen Werkzeuge. Die Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell