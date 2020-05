Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Frau angefahren und geflüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagnachmittag hat eine unbekannte Person in der Oeseder Straße eine Passantin angefahren und danach Fahrerflucht begangen. Eine 19-jährige Frau stand gegen 15.50 Uhr in Höhe eines Geschäftes für Hörgeräteakustik am Straßenrand neben ihrem Auto und wurde dabei von einem in Richtung Bad Iburg fahrenden Pkw verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des silberfarbenen oder grauen Ford war sehr weit rechts gefahren und hatte dabei die Hüfte der jungen Frau mit dem Außenspiegel touchiert. Der Unfallverursacher fuhr danach schnell weiter und kümmerte sich nicht um die leichtverletzte Frau. Ein Rettungswagen brachte die Georgsmarienhütterin schließlich ins Krankenhaus. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05401-879500 in Verbindung zu setzen.

