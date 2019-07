Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Vollsperrung und Hubschraubereinsatz

Bild-Infos

Download

Heidesheim (ots)

Am 24.07.19 kam es auf der A 63, Fahrtrichtung Alzey, kurz vor der Anschlussstelle Biebelnheim zu einem Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen. Ein´83-jähriger amerikanischer Tourist fuhr mit einem PKW Ford C-Max auf einen vorausfahrenden Skoda Oktavia auf, der von einem 78-jährigen Mann aus der südlichen Weinstraße gefahren wurde. Durch den heftigen Aufprall wird der Ford an die Mittelleitplanke geschleudert und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Skoda-Fahrer setzt nach dem Unfall die Fahrt fort, bis ihm kurz vor dem Autobahnkreuz Alzey ein Reifen platzte, der durch den vorangegangenen Unfall eingeklemmt war. Nach dem Reifenplatzer kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Der Fahrer des Ford und seine 78-jährige Beifahrerin wurden vermutlich leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch der Skodafahrer wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000,- Euro. Die Fahrbahn in Richtung Alzey war wegen des Hubschraubereinsatzes und der Aufräumarbeiten bis 13:35 h voll gesperrt und ab 14:28 h wieder komplett frei. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der AS Wörrstadt von der Autobahn abgeleitet. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500



Telefon: 06732 912-0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell