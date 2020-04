Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim-Untergimpern/Rhein-Neckar-Kreis: Akkugeräte aus Baucontainern entwendet

Neckarbischofsheim-Untergimpern/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03.04.20, 17.30 Uhr und dem gestrigen Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer in Untergimpern im Wiesentalweg, auf. Zuvor hatten die Täter einen Bauzaun, der an ein dortiges Feldgebiet angrenzt, durchtrennt und waren so auf das Baugelände gelangt. Dort brachen sie einen mit Vorhängeschlössern gesicherten Baucontainer auf und entwendeten daraus 2 Akkuschrauber, einen Drehbohrhammer und einen Winkelschleifer mit jeweils 2 Akkus. Die entwendeten Geräte haben einen Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Waibstadt unter der Rufnummer 07263/409632 oder dem Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

