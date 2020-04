Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Abgestelltes Fahrzeug ausgeschlachtet

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Bereits am 30.10.19 stellte ein Mannheimer seinen abgemeldeten BMW auf einem privaten Stellplatz in der Tiefgarage der Neckarpromenade in Mannheim-Neckarstadt-Ost ab. Als er am 05.04.20 zu seinem mit einer Plane abgedeckten Fahrzeug kam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug nahezu vollständig "ausgeschlachtet" war. Der komplette Innenraum, die Kofferraumausstattung sowie sämtliche Beleuchtungseinrichtungen waren ausgebaut. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

